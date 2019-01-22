Лингвисты ТюмГУ нашли около тысячи русских слов в словарях сибирских татар

Тюмень, , 09:02 — REGNUM Лингвисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили около тысячи русизмов в двуязычных словарях сибирских татар. По мнению учёных, это обстоятельство свидетельствует о том, что русский язык играет важную роль в развитии языка сибирских татар, сообщает 22 января пресс-служба вуза.

В ходе исследования лингвисты изучили шесть двуязычных словарей сибирских татар, изданных в 1801, 1804, 1992, 2010, 2017 и 2018 годах.

«В результате они выделили 25 тематических групп русских заимствований, самой многочисленной из них стала отражающая социально-экономические явления», — говорится в сообщении.

В наибольшей степени русские слова представлены в тематических группах «Предметы», «Профессии», «Транспорт» и «Научные термины». Отмечается и обратная связь — многие татарские слова в процессе истории усвоили и русские (к примеру, «товар», «товарищ», «кирпич», «деньги»).

В вузе пояснили, что результаты проведенного исследования могут быть использованы при подготовке тематического словаря русских заимствований в языке сибирских татар.

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