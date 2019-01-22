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Хакасия вошла в список самых читающих регионов России

Культура

В 2017 году республика также вошла в топ-20 конкурса «Самый читающий регион»

Хакасия вошла в список самых читающих регионов России
Иллюстрация: R-19.ru
Хакасия получил благодарственное письмо

Абакан, 22 января 2019, 06:50 — REGNUM  Российский книжный союз поблагодарил Хакасию за проведённую в 2018 году работу. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 января, в республиканском правительстве, Хакасия вновь вошла в список самых читающих регионов России.

Минкультуры региона получило благодарственное письмо и несколько экземпляров культурно-образовательного атласа «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018». Издания передадут в республиканские библиотеки.

В профильном министерстве напомнили, что в 2017 году Хакасия также вошла в топ-20 конкурса «Самый читающий регион». Организаторы отметили проект «Год Николая Георгиевича Доможакова в Хакасии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии работают Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Хакасская республиканская детская библиотека, Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых.

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