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Синтез природы с архитектурой — что ждет пристань «Серебряный Бор»?

Культура

Начаты самые крупные работы на пристани «Серебряный Бор» за последние 30 лет

Синтез природы с архитектурой — что ждет пристань «Серебряный Бор»?
© Николай Чеканов
Синтез природы с архитектурой — абсолютно курортный вид на пристань Серебряный Бор, октябрь 2016

Москва, 22 января 2019, 05:01 — REGNUM  Уникальная и красивейшая пристань «Серебряный Бор» на Хорошёвском спрямлении Канала им. Москвы находится в плачевном состоянии уже три десятка лет. Теперь же ГБУ «Гормост», к которому приписана пристань, приступила к реконструкции объекта, и начатые работы взволновали граждан. Почему — рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Николай Чеканов.

Примеры удручают, достаточно посмотреть на ансамбль тоннелей Волоколамского шоссе в Тушино, который стал шире, растерял скульптуры и декоративные элементы, и с которым недавно случилась авария. Карамышевский гидроузел тоже сейчас претерпевает определенные вмешательства — через него строится массивный мост. Так что ждет гранитную пристань «Серебряного Бора»? Финал — или наоборот, новый расцвет?

Самое главное, что у пристани действительно есть ресурс к процветанию, к тому, чтобы вернуть былое благополучие, и стать, помимо прочего, полноценным транспортным объектом.

Читайте статью Решается судьба красивейшей пристани Москвы и другие публикации Николая Чеканова о судьбе российского архитектурного наследия.

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