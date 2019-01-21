Заброшенную больницу в Екатеринбурге окружат «урбан-виллами»?

Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM Легендарную заброшенную «Клиническую больницу скорой помощи» в парке Зелёная Роща в Екатеринбурге предложили осовременить и превратить в часть модного жилого комплекса. Проект обустройства представили на сайте архитектурного бюро «ОСА».

Медицинское сооружение, которое в бюро называют «зданием с трагическим прошлым и неопределенным будущим», можно реконструировать с сохранением «камерного масштаба и исторической идентичности», уверены архитекторы.

На представленных изображениях и планах видно, что рядом с больницей создадут жилые здания, которые будут возвышаться над сохраненным и отреставрированным фасадом в стиле стадиона «Екатеринбург-Арена» — когда над советским «историческим» основанием возвышается современная надстройка. Новые фасады авторы называют «нейтральными» и «фоновыми» — они не должны оттенять отреставрированную больницу.

Ожидается, что в ходе реализации проекта потребуется частично переделать улично-дорожную сеть в районе больницы, а также выкупить несколько земельных участков для сноса хозяйственных построек рядом с объектом. Между фасадом больницы и «урбан-виллами» создадут пешеходную улицу, которую авторы уже называют «главной особенностью проекта».

Любопытно, что заказчик проекта пока не раскрывается бюро. Известно лишь, что это частное лицо.

Напомним, «Клиническая больница скорой помощи» была построена в Свердловске в 1930-е годы. Здание сразу стало культовым — оно несет черты раннесоветского авангарда и «сталинской» неоклассики. Однако наслаждаться видами объекта можно было до конца 1980-х годов — к тому времени здание порядком обветшало, а в 2000 году больницу и вовсе закрыли. Зданию обещали ремонт, но он так и не увидел свет.

29 января 2018 года министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявлял, что землю под заброшенной больницей передадут в собственность группе компаний «Тэн». Однако до сих пор этого сделано не было.

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