Мединский заявил о рекордной посещаемости российских кинотеатров

Москва, , 16:56 — REGNUM Посещаемость российских кинотеатров в первые недели 2019 года достигла абсолютного рекорда. Об этом заявил на пресс-конференции 21 января министр культуры России Владимир Мединский.

По его словам, за первые три недели января кинотеатры посетило уже более 21 миллиона человек. Таким образом, ежедневная аудитория кинотеатров составляет в среднем миллион зритетелей.

«Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю», — отметил министр.

Напомним, ранее Владимир Мединский сообщил, что кассовые сборы российского кино удвоились за последние семь лет, а его аудитория в 2018 году составила рекордные 55 млн человек.

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