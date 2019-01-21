Здесь училась Валентина Терешкова — исторические развалины в Ярославле

Ярославль, , 16:51 — REGNUM Средняя школа на улице Маланова в Ярославле несомненно имеет историческое значение — здесь училась первая женщина космонавт Валентина Терешкова. Однако, по мнению экспертов, здание школы не представляет исторической и архитектурной ценности.

В октябре 2018 года здание школы было продано мэрией Ярославля всего за 6 млн рублей — вдвое меньше первоначальной стоимости. И именно с этого момента в полуразрушенном строении стали часто возникать пожары. Последний из них произошёл 31 декабря. Специалисты МЧС установили, что его причиной является поджёг.

Пожар фактически уничтожил все деревянные конструкции здания. Осталось лишь рухнуть кирпичным стенам. Затем на этом месте можно будет разобрать завалы и построить либо новый жилой дом, либо торговый центр. Вряд ли на него повесят табличку «Здесь училась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова».

Подробней в сюжете YarNews-TV.