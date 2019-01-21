Трамп номинирован на антипремию «Золотая малина»

Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Президент Дональд Трамп оказался в числе номинантов на антипремию, которая вручается за наиболее сомнительные достижения в области кинематографа — «Золотую малину». Об этом сообщается на сайте антипремии.

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Глава Белого дома может стать обладателем премии в категории «Худший актёр» за свои документальные съемки в фильмах «Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?» и «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура. Удостоится премии может и его супруга Меланья Трамп. Она номинирована в категории «Худшая актриса второго плана» в фильме «Фаренгейт 9/11».

Конкуренцию Трампу составят актеры Джонни Депп, Джон Траволта и Брюс Уиллис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер уже удостаивался премии «Золотая малина». Он был признан «Худшим актёром второго плана» в фэнтези-комедии 1990 года «Призраки этого не делают».

Напомним, награждение призёров антипремии «Золотая малина» традиционно проходит накануне вручения премии «Оскар» — 23 февраля. На этот раз церемония пройдёт в 39-й раз.

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