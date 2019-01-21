Нижегородские власти займутся развитием четырех исторических территорий

Нижний Новгород, , 14:17 — REGNUM Нижегородские власти планируют провести редевелопмент четырех исторических территорий в регионе. Посвященное этому вопросу совещание провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Сейчас в проекте редевелопмента — 4 пилотные территории. «Старый Нижний» и «Старое Канавино» в Нижнем Новгороде, а также исторические центры Городца и Арзамаса», — отметил Никитин.

По его словам, первой территорией развития станет улица Ильинская в Нижнем Новгороде. Площадь пилотной территории — около 70 гектаров. По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на ней расположено 86 объектов культурного наследия (ОКН), 7 вновь выявленных ОКН, 114 ценных объектов историко-градостроительной среды.

«Необходимо провести полную ревизию расположенных там объектов. Министерство имущественных отношений, управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, департамент градостроительной деятельности совместно с администрацией города должны активизировать работу с собственниками зданий и земельных участков, которые попадают в состав пилотной территории. Нужно искать либо компромисс с собственниками, либо понуждать нерадивых владельцев привести свое владение в порядок», — считает губернатор. Он добавил, что другим направлением работы станет привлечение инвесторов, которые готовы вкладывать средства в сохранение исторического облика зданий. Объекты, которые будут расселены, необходимо использовать, придумав им достойное назначение.

По мнению Никитина, в обязательном порядке нужно сохранять и развивать на Ильинской трамвайное движение, поскольку городское кольцо — один из символов города. Но при этом не следует забывать об удобстве пешеходов.

«Наши предложения и идеи получили поддержку на федеральном уровне. Проект по восстановлению и развитию исторических центров городов был включен в национальный проект «Жилье и городская среда». Сейчас мы должны максимально активизировать работу по наполнению наших предложений конкретикой. У нас есть все возможности стать пилотным регионом в стране по реализации подобных проектов», — заключил Никитин.

По итогам совещания вице-губернатору Сергею Морозову поручено создать рабочую группу, которая будет контролировать процесс разработки проектов развития исторических центров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в регионе планируется восстановить более 70 объектов культурного наследия. Речь об этом шла на встрече Никитина с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Глава области отмечал, что сейчас идет проработка вопроса о финансировании мероприятий из федерального бюджета.

«Часть мероприятий по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода идет именно по линии министерства культуры России. С Владимиром Мединским мы обсудили проекты реконструкции Нижегородского кремля и его развитие. Это и музеефикация башен, и воссоздание фуникулера, и формирование новых общественных пространств», — рассказал Никитин по итогам встречи.

Кроме того, к 800-летию Нижнего Новгорода правительство региона рассчитывает, что инвестор завершит восстановление объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями».