Культурная революция Мединского. Каждой районной библиотеке по президенту?!

Александр Дашков, , 15:26 — REGNUM

Министерство культуры, по сообщению ряда СМИ, активно разрабатывает законопроект, согласно которому в учреждениях культуры должна быть введена должность президента. Делается это для достижения следующих целей — «урегулирования отдельных особенностей функционирования организаций культуры» («Парламентская газета» со ссылкой на Минкульт) и «для признания и более полного использования потенциала заслуженных работников культуры» (Елена Драпеко, депутат Госдумы). Действительно в ряде отдельных случаев была применена практика введения должности президента, например в знаменитых музеях. Так, президентом стала легендарная Ирина Антонова, более полувека возглавлявшая Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Объявлено, что, по сути, станет президентом Татьяна Доронина, отдавшая столько лет и сил МХАТ им. М. Горького, есть несколько других ярких примеров (в системе образования должность президента вуза встречается все чаще). И понятно, что в каждом случае отношения между генеральным директором и президентом по большей части просто оговариваются или регулируются в процессе работы. И, конечно, хорошо, если они в едином порыве занимаются развитием учреждения, а если это не совсем так… Вводя эту должность и наделяя законодательно ее определенными правами, Министерство культуры вряд ли провело широкий опрос руководителей предприятий, насколько их радует «сотрудничество» с опытными коллегами. Не секрет, что во многих творческих коллективах и так непростая обстановка, а когда заслуженный работник, «поднявший свое предприятие из руин, отдавший ему жизнь без остатка», остается в пожилом возрасте в коллективе, им же в течении десятилетий собранном, то новому управленцу, мягко скажем, трудно проводить преобразования на месте. «Свадебных генералов» из людей, привыкших годами рулить, как правило, не получается, или это бывает крайне редко. Возможно, гуманистически настроенное ведомство хочет заслуженным людям в пенсионном возрасте дать почет и уважение, которого они, безусловно, заслуживают, и не отправлять их на отдых? (Ни вопросы занятости, ни облегчения участи Пенсионного фонда этим повсеместным президентством не решить!) Предполагается, что новые назначенцы будут заключать с учредителями пятилетний контракт! Теперь Вы только представьте количество людей, которые станут президентами. Наконец-то в каждой деревне появится свой президент — президент сельской библиотеки. И теперь внучок может гордо сказать, что моя бабушка — президент районного Дома культуры. Это десятки тысяч президентов! Ура!

Законопроект, по сообщению «Парламентской газеты», будет внесен в правительство в мае. В сентябре он может поступить в Госдуму.

Ни в коем случае нельзя отказываться от помощи людей, доподлинно знающих свое дело, — их действительно не так много в стране, как было бы нужно: проблема высококвалифицированных управленцев осталась. Просто, может, стоить поискать иную, не столь пафосную, как президент, форму их эффективного использования, найти им достойное место в попечительских и общественных советах, активнее вводить независимых директоров (правда, направлять в другие профильные организации).

Создать сейчас двухполюсное руководство в учреждениях культуры, зачастую работающих в сложных творческих, финансовых, материальных и других условиях, представляется не лучшим решением для повышения эффективности работы, для создания культурных вызовов согласно времени, в конце концов, для повышения культурного и образовательного уровня населения.

Уже пошли разговоры о введении должности президента «широким мазком» в спорте (хотя там есть президенты федераций и клубов). Недалеко до всех секторов промышленности. Хорошо бы наделить президентами каждое отделение каждой партии в регионах. А президент полка вообще звучит шикарно. Это, конечно, приятно, когда в стране будут десятки и сотни тысяч президентов (кстати, от этих высоких званий все больше отказываются в верхних эшелонах региональной власти: остался только президент Татарии). По этому показателю мы сможем выйти на первое место в мире, и тогда нам вообще никто не указ.

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