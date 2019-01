Ариана Гранде оказалась в центре скандала с плагиатом

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Поп-исполнительницу и актрису из Соединённых Штатов Ариану Гранде заподозрили в плагиате. В краже текстов певицу обвинила рэп-исполнительница Princess Nokia. Об этом сообщает новостное издание Fox News.

Речь идёт о песне «Mine», их которой Гранде якобы позаимствовала несколько ударных строчек для своего нового сингла «7 Rings».

На этом претензии к Гранде не закончились. Подобные обвинения в краже текстов и идей выдвинули и два других американских рэп-исполнителя. Soulja Boy заявил, что певица позаимствовала что-то из песни «Pretty Boy Swag», а 2 Chainz узрел в видео «7 Rings» сходство с собственным клипом «Door Swangin».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года новый видеоклип американской певицы Арианы Гранде «thank U, Next» установил новый рекорд по скорости набора первого миллиона просмотров на популярном видеохостинге Youtube. Видео набрало первый миллион просмотров за 35 минут.

Напомним, год назад, в феврале 2018 года, продюсер Андрес Пьер Клеруп обвинил победителя «Евровидения-2015» шведского певца Монса Сельмерлёва в плагиате песни Run for your Life. Креёл утверждал, что она является 100% плагиатом его сингла Longing for Lullabies из-за уникального ритма, который использует продюсер в большинстве своих работ — 6/4, а не 4/4.

