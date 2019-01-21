Чебоксарский и ульяновский музеи представят «Картины русской жизни»

Чебоксары, , 09:48 — REGNUM 22 января в Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» открывается выставочный проект «Картины русской жизни». Он объединяет собрание 28 гравюр европейских мастеров из Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (г. Ульяновск) и мультимедийную выставку «Женский народный костюм» Русского музея, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

Авторы проекта отмечают, что выставки дают возможность сравнить взгляды европейцев и отечественных мастеров конца XVIII — начала XIX веков на русские обычаи, быт, традиции праздников, народный костюм. То, что для русского человека было привычным и знакомым, поражало иностранцев. В поле зрения европейских художников Шарля Филиппона, Джеймса Дедли, Жака Свебаха, Жана-Батиста Лепренса и Адама Олеария оказались сцены русского быта: стирка в реке, везущая на санках своих детей мать, разговоры крестьян, нагруженные сеном повозки и их извозчики в тулупах и меховых шапках.

«Главным поставщиком» гравюр о русском быте в XIX веке стал английский живописец Джон Август Аткинсон, издавший в Лондоне этнографический альбом «Живописное представление быта, обычаев и развлечений русских на ста раскрашенных листах». Художника интересовала жизнь России с ее диковинными для иностранца традициями. На выставке в КВЦ «Радуга» можно увидеть его работы, посвященные праздничным гуляниям: катание с ледяных гор, скачки на масленицу, ярмарочные качели.

Тема праздников любима и русскими живописцами. На мультимедийной выставке Русского музея представлены работы Дмитрия Левицкого, Карла Венига, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Константина Коровина и других.

Особое внимание на выставке «Картины русской жизни» занимает русский народный костюм.

«В каждом городе старинной России сложился свой уникальный ансамбль как повседневного, так и праздничного наряда. Сарафаны и кокошники, душегреи и косоворотки, сермяга и опашень, кафтаны и лапти — выставочный проект знакомит с разнообразием русского костюма всех слоев дореволюционной России: от крестьян в рубахах и лаптях до богатых боярынь с меховыми воротниками и усыпанными жемчугом киками», — говорят в чебоксарской «Радуге».