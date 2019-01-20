В Москве открылся детский фестиваль искусств «Январские вечера»

Москва, , 19:12 — REGNUM С 20 по 25 января в Москве будет проходить 13-й детский фестиваль музыки и живописи «Январские вечера». Учредителями праздника являются Государственный музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина и Московская специальная музыкальная школа им. Гнесиных. Многочисленные мероприятия форума состоятся в Пушкинском музее, в Центре эстетического воспитания «Музейон», в мемориальном музее-квартире Святослава Рихтера и в малом зале концертного комплекса «Зарядье».

На открытии фестиваля 20 февраля в Пушкинском музее известная актриса Татьяна Друбич прочитала знаменитую сказку Г. Х. Андерсена «Русалочка» в сопровождении оркестра «Гнесинские виртуозы» под руководством Михаила Хохлова. Была исполнена музыка Малера, Дебюсси, Сен-Санса, Грига, Сибелиуса. В ходе представления был показан видеофильм, составленный из рисунков детей, присланных для иллюстрации сказки.

Также в рамках фестиваля состоятся детские творческие мастерские «Рисуем музыку», театрализованная композиция музыкального коллектива «Солнечный ГНОМ» «Легенда, сказка, быль». Завершит большой творческий детский форум гала-концерт с участием лауреатов Международного телевизионного конкурса музыкантов «Щелкунчик».