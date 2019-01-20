В музее «Спас на крови» в Петербурге пройдет выставка «Ищите и обрящете...»

Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM 21 января в ризнице музея-памятника «Спас на крови» (Храм Воскресения Христова) в Санкт-Петербурге открывается «Ищите да обрящете…». В экспозиции будет представлено 25 музейных предметов, новых поступлений в фонды Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Это живопись, декоративно-прикладное искусство, медали, в том числе пять икон святого Исаакия Далматского, напрестольное Евангелие в серебряном позолоченном окладе с живописными эмалевыми вставками (XVIII-XIX вв.) и другие предметы, имеющие историческое и художественное значение. Также будут выставлены картины профессора Академии художеств А.Т. Маркова на библейский сюжет «Иосиф в Египте принимает отца и братьев» (1840-е гг.).