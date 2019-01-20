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В Саратове откроется проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене»

Культура

Проект откроется оперой «Иоланта»

Саратов, 20 января 2019, 15:29 — REGNUM  Звезды столичных театров откроют второй всероссийский проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене», сообщает 20 января министерство культуры Саратовской области.

Откроют проект артисты театра «Новая опера» Елизавета Соина и Нурлан Бекмухамбетов, возвращающегося в данной постановке на родную для себя сцену в постановке «Иоланта».

Всего в рамках данного проекта предполагается показать три постановки, помимо маскарада — это будет «Травиата» и «Бал-Маскарад». Помимо показов спектаклей, состоятся творческие встречи с артистами.

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