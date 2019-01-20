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Театр Георгия Данелия выступит в Петразаводске

Культура

Показ состоится 23 февраля в День защитника отечества

Петрозаводск, 20 января 2019, 15:11 — REGNUM  Театр Георгия Данелия покажет два спектакля на сцене дворца культуры «Машиностроитель» в городе Петрозаводск, сообщает 20 января портал Невские новости.

Зрители смогут увидеть такие постановки как «Шер-Лок и Дюймовочка», а также «Ханума». Показ состоится 23 февраля в День защитника отечества.

Оба спектакля предназначены для всей семьи. В основе постановки «Шер-Лок и Дюймовочка» лежит сразу два всем известных сюжета, таким образом жанр произведения можно определить как детективная комедия-мюзикл.

Спектакль «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели повествует об истории любви в сложных условиях сословного общества.

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Театр
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