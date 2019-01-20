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В Новосибирске откроется выставка «Особь», посвященная женщине в искусстве

Культура

Также будет показан спектакль и прочитана лекция на указанную тему

Новосибирск, 20 января 2019, 15:10 — REGNUM  В новосибирском театра «Старый дом» откроется выставка «Особь», посвященная женщинам в мировой драматургии, сообщает 20 января Ревизор.ру.

Экспозиция будет сопровождаться и другими событиями, дополняющими ее тему: будет представлен спектакль «Снегурочка», а также состоится лекция кандидата филологических наук Анастасии Москалевой «Литературный сексизм: от Медеи до Снегурочки».

Организаторы проекта задаются вопросом почему женщина никогда не совершала гениальных открытий, а играла роль хранителя очага. Также авторов интересует роль женщины в искусстве, ответ на этот и другие вопросы будут даны 23 января в театре «Старый дом».

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