Путин поздравил организаторов премии «Золотая маска» с юбилеем

Москва, , 15:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил организаторов театральной премии «Золотая маска» с 25-летием, сообщает 19 января сайт Кремля.

Глава государства отметил символичность того факта, что данная награда отмечает свой юбилей именно в год театра.

По мнению Путина, «Золотая маска» является главным событием театрального сезона, которая уже четверть века знакомит публику с постановками театральных режиссеров, с работай актеров, сценаристов, художников.

Напомним, за последние годы премия «Золотая маска» стала все чаще подвергаться критике за свою односторонность. Многие эксперты отмечают, что премии получают как правило режиссеры ориентированные на творческие эксперименты, эпатаж и провокацию.

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