Воскресенье, 20 Января 2019 года
14:26:13 МСК

В зале «Зарядье» Теодор Курентзис представит хоровую оперу «Tristia»

Культура

В основе музыкально-поэтической композиции стихи заключенных

Москва, 20 января 2019, 14:26 — REGNUM  20 января в зале «Зарядье» в Москве хора и оркестра MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского под управлением дирижера Теодора Курентзиса исполнит хоровую оперу Филиппа Эрсана «Тристия» («Скорбные элегии»). В основе музыкальной композиции стихи французских и российских заключенных (в том числе Мандельштама, Шаламова). Мировая премьера «Тристии» состоялась 22 июня 2016 года на Дягилевском фестивале в Перми. Музыкальный руководитель и дирижер — Теодор Курентзис, хормейстер — Виталий Полонский. Исполняется на французском и русском языках.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить