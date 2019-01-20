В зале «Зарядье» Теодор Курентзис представит хоровую оперу «Tristia»

Москва, , 14:26 — REGNUM 20 января в зале «Зарядье» в Москве хора и оркестра MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского под управлением дирижера Теодора Курентзиса исполнит хоровую оперу Филиппа Эрсана «Тристия» («Скорбные элегии»). В основе музыкальной композиции стихи французских и российских заключенных (в том числе Мандельштама, Шаламова). Мировая премьера «Тристии» состоялась 22 июня 2016 года на Дягилевском фестивале в Перми. Музыкальный руководитель и дирижер — Теодор Курентзис, хормейстер — Виталий Полонский. Исполняется на французском и русском языках.