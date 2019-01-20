В Москве откроется театр-студия Сергея Соловьева

Москва, , 14:34 — REGNUM Театр-студия под руководством народного артиста Сергея Соловьева откроется в Москве, сообщает 20 января телеканала Москва 24.

24 января 2019 года запланировано торжественное открытие культурного учреждения. Данное событие откроет год театра в России. В этот день гости театра смогут посмотреть спектакль Татьяны Самбук «Княжна Мери».

Напомним, театральный режиссер Сергей Соловьев является выпускником ВГИКа. с 1969 года начал карьеру на «Мосфильме». Его творческим дебютом стали произведения по Антону Чехову, вышедшие в киноальманахе «Семейное счастье».

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев поздравил БДТ имени Товстоногова с вековым юбилеем