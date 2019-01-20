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В Москве откроется театр-студия Сергея Соловьева

Культура

Открытие состоится 24 января

Москва, 20 января 2019, 14:34 — REGNUM  Театр-студия под руководством народного артиста Сергея Соловьева откроется в Москве, сообщает 20 января телеканала Москва 24.

24 января 2019 года запланировано торжественное открытие культурного учреждения. Данное событие откроет год театра в России. В этот день гости театра смогут посмотреть спектакль Татьяны Самбук «Княжна Мери».

Напомним, театральный режиссер Сергей Соловьев является выпускником ВГИКа. с 1969 года начал карьеру на «Мосфильме». Его творческим дебютом стали произведения по Антону Чехову, вышедшие в киноальманахе «Семейное счастье».

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