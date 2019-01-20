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Гильдия продюсеров США выбрала лучший фильм года

Культура

Впереди «Оскар»

Гильдия продюсеров США выбрала лучший фильм года
Цитата из к/ф «Зелёная книга». реж Питер Фаррелли. 2018. США
Тони «Болтун» Валлелонга и Дон Ширли в машине

Лос-Анджелес, США, 20 января 2019, 14:30 — REGNUM  Лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США стала картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Данная кинопремия вручается 30-й раз. Мультфильму «Человек-пак: Через вселенные» завоевал премию как лучший анимационный фильм, а среди сериалов лучшими оказались сразу две работы: «Американцы» и «Удивительная миссис Мейзел».

Напомним, награда Гильдии продюсеров считается генеральным смотром перед главной кинопремией США — «Оскаром». Зачастую картины, признанные лучшими здесь, также завоевывают награду и на главном смотре фильмов страны. Так, в 2018 году лучшим фильмом по версии обеих киноакадемий была признана картина «Форма воды».

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