Гильдия продюсеров США выбрала лучший фильм года

Лос-Анджелес, США, , 14:30 — REGNUM Лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США стала картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Данная кинопремия вручается 30-й раз. Мультфильму «Человек-пак: Через вселенные» завоевал премию как лучший анимационный фильм, а среди сериалов лучшими оказались сразу две работы: «Американцы» и «Удивительная миссис Мейзел».

Напомним, награда Гильдии продюсеров считается генеральным смотром перед главной кинопремией США — «Оскаром». Зачастую картины, признанные лучшими здесь, также завоевывают награду и на главном смотре фильмов страны. Так, в 2018 году лучшим фильмом по версии обеих киноакадемий была признана картина «Форма воды».

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