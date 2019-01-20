В Ташкенте найден клад старинных вещей на $1 млн

Ташкент, , 14:01 — REGNUM В Ташкенте в ходе раскопок в подвале одного из исторических зданий в центре города были обнаружены ценности, которые были утрачены 80 лет назад. Об этом сегодня, 20 января, сообщает узбекский новостной портал kun.uz.

На раскопках в подвале работали ученые Национального университета Узбекистана. Под подвалов здания было обнаружено ещё одно помещение, в котором и были найдены ценные предметы.

В частности, там были найдены различные монеты, золотые слитки на восемь килограммов, отделанные золотом книги XVIII—XIX веков из императорского дворца и четыре раритетные книги о птицах Америки. Также был найден австрийский микроскоп из золота XIX века. Кроме того ученые обнаружили документы времен Узбекского ханства и старинные рукописи мыслителей.

Установлено, что часть вещей происходит из коллекции Ташкентского дворца князя Романова. Ряд предметов принадлежал генерал-майору Русской армии Джурабеку.

По предварительным оценкам, стоимость всего клада превышает миллион долларов США.