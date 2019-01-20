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В Москве Александра Пахмутова представит новый гимн ВМФ «Море зовет»

Культура

Песня написана Александрой Пахмутовой с сотрудничестве с Николаем Добронравовым

Москва, 20 января 2019, 13:48 — REGNUM  20 января в Большом зале Московской консерватории состоится представление песни-гимна «Море зовет», написанной известным творческим тандемом — композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым, специально для Военно-морского флота России.

Презентация пройдет во время концерта «Нежность», в котором прозвучат легендарные песни выдающихся советских композиторов. Право первым исполнить новый гимн доверено Центральному военному оркестру Министерства обороны РФ под руководством полковника Сергея Дурыгина, солист — Николай Рябуха.

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Культурная хроника
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