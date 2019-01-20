В Москве Александра Пахмутова представит новый гимн ВМФ «Море зовет»

Москва, , 13:48 — REGNUM 20 января в Большом зале Московской консерватории состоится представление песни-гимна «Море зовет», написанной известным творческим тандемом — композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым, специально для Военно-морского флота России.

Презентация пройдет во время концерта «Нежность», в котором прозвучат легендарные песни выдающихся советских композиторов. Право первым исполнить новый гимн доверено Центральному военному оркестру Министерства обороны РФ под руководством полковника Сергея Дурыгина, солист — Николай Рябуха.