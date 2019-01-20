Музей Ивана Тургенева «Спасское-Лутовино» открылся после реконструкции

Мценск, Орловская область, , 13:33 — REGNUM В Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское Лутовиново» во Мценском районе Орловской области после реконструкции открылся дом писателя в родовом имении. Когда-то сам выдающийся литератор, будучи в отъезде писал: «Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь…». В его усадьбе гостили многие известные современники — Лев Толстой, Афанасий Фет, Михаил Щепкин, Николай Успенский, Всеволод Гаршин и многие другие яркие представители русской культуры.

В рамках празднования 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева было принято решение о реконструкции дома. Были укреплены фундамент и перекрытия, заново покрыта крыша, восстановлен по старинным фотографиям внешний вид. Уникальный памятник вновь ждет любителей русской словесности.