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В Перми скончался известный режиссер-документалист

Культура

Смерть наступила после продолжительной болезни

В Перми скончался известный режиссер-документалист
Марина Каширская © ИА REGNUM
Поминальные свечи

Пермь, 20 января 2019, 13:44 — REGNUM  19 января в Перми скончался известный режиссер-документалист Рашид Давлетшин, сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

О скоропостижной кончине рассказали друзья и близкие режиссера. В последнее время Давлетшин болел, он скончался в возрасте 63 лет. О дате и времени прощания с режиссером будет объявлено позднее.

Напомним, Рашид Давлетншин был одним из самых известнейших режиссеров России, работавших в жанре неигрового кино. С 2004 по 2011 годы он был главой Союза кинематографистов Перми.

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