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В Пермском крае снимут сериал про раскулачивание

Культура

Главную роль исполнит Чулпан Хаматова

В Пермском крае снимут сериал про раскулачивание
Советский плакат. Против воя кулаков

Пермь, 20 января 2019, 13:44 — REGNUM  В Пермском края снимут сериал, посвященный раскулачиванию 1930-х годов, сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Многосерийный фильм будет основан на романе Гузели Яхиной «Зулейка открывает глаза». Работа над сериалом началам на площадке этнографического музея «Хохловка».

Главную роль в картине сыграет известная российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова. В качестве режиссера выступит Егор Анашкин.

Напомним, процесс так называемого раскулачивания проходил в Советской России в 30-е годы XX столетия. Крестьяне-кулаки делились на несколько категорий и в соответствии с принадлежностью к ней подвергались выселению.

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