Фильм режиссера Алексея Красовского «Праздник» удален с YouTude

Москва, , 13:05 — REGNUM Скандально известная картина Алексея Красовского «Праздник», выложенная на видеохостинге YouTude в начале января, удалена с популярной платформы. Как сообщил сам режиссер на своей странице в Facebook, поводом для удаления послужило нарушение использование сервиса.

Решение выложить свою работу в сети было принято режиссером и сценаристом после крайне негативной общественной реакции, а также «отповеди» ряда депутатов Государственной Думы. Резкое неприятие вызвал сам сюжет картины — празднование довольно состоятельной семьи Нового года в блокадной Ленинграде. Сам фильм до этого никто не видел. Министерство культуры повело себя осмотрительно — глава ведомства утверждал, что сначала комиссия должна посмотреть фильм, а уже потом вынести решение о получении прокатного удостоверения. Красовский рассудил, что шансы на документ ничтожны, и пустил фильм в «свободное плавание». Теперь оно частично приостановлено, остались варианты просмотра ВКонтакте. Хотя окончательно убрать что-либо из интернета затруднительно…

Также в сообщении подчеркивается, что за первые десять дней фильм собрал около 3,3 миллиона рублей: затраты же составили 4 миллиона.

Кроме того, некоторые СМИ поделились информацией о желании режиссера все-таки предоставить фильм в комиссию Минкульта. Однако теперь такой шаг представляется, мягко говоря, неоправданным, а вернее, откровенно провокационным.