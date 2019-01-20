Композитора Владимира Дашкевича поздравил с юбилеем Дмитрий Медведев

Москва, , 12:08 — REGNUM Свой 85-летний юбилей отмечает композитор, заслуженный деятель искусств Владимир Дашкевич. С днём рождения музыканта поздравил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Правительства России.

Медведев отметил в телеграмме, что композитору подвластны самые разные жанры музыкального искусства, оно удивляет своей выразительностью, оригинальностью, яркостью и разнообразием.

Как подчеркнул Медведев, без музыки Дашкевича. созданной им для кинематорафа, невозможно представить многие картины, ставшие уже классикой отечественного кино. Мелодии, созданные Дашкевичем, Медведев назвал «благородными и проникновенными» и заметил, что они всегда являются самостоятельной, но при этом неотъемлемой частью кинолент, в которых звучат.

Медведев добавил также, что среди поклонников композитора есть люди всех возрастов, а его музыка всегда звучит современно. При этом для коллег композитор всегда остаётся примером работоспособности и огромнй энергии.

Напомним, что композитор Владимир Сергеевич Дашкевич — советский и российский композитор, автор музыки к более чем 30 спектаклям и к около 90 кинофильмам и сериалам, также им создано девять симфоний, три оперы, пять мюзиклов и пять инструментальных концертов. Более всего известен как автор музыки к кинофильмам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце», «Бумбараш», «Капля в море» (мелодия из фильма позднее стала заглавной темой передачи «В гостях у сказки»).