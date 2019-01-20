Крым отметит День Республики

Симферополь, , 09:19 — REGNUM День Республики отметят 20 января в Республике Крым. В день праздника на полуострове пройдёт множество мероприятий: выставки, флешмобы, концерты.

День Республики Крым — дата, установленная в 1991 году, она была учреждена в честь вновь восстановленной Крымской автономии по результатам референдума 20 января 1991 года. В этот день в Крыму состоялся референдум, на котором более 93% проголосовавших одобрили решение о воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора.

По результатам референдума Республика Крым получила автономию, но в составе Украинской ССР. Тем не менее, жители полуострова считают этот шаг первым на пути воссоединения Крыма с Россией.

В этом году празднование Дня Республики в Крыму начали за несколько дней до официальной даты. В общеобразовательных учреждениях Крыма прошли тематические уроки и торжественные линейки, посвящённые Дню Республики, а 18 января в здании Республиканского парламента крымчанам, внесшим вклад в развитие и процветание Республики, вручили государственные награды и премии.

20 января на полуострове пройдёт множество мероприятий в честь памятной даты. В библиотеках, музеях, учебных заведениях откроются исторические выставки, посвящённые истории региона. Посетители смогут увидеть редкие печатные издания, фотодокументы, различную историческую литературу, посвящённую памятному дню.

В домах культуры и в музеях запланированы кинолектории и тематические вечера. В Ливадийском дворце-музее пройдет демонстрация мультимедийного проекта «День Республики Крым», музей «Судакская крепость» приглашает на лекцию «Рождение Республики», а Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия представит вниманию посетителей выставку «Люди и время».

Кроме того, на всей территории Крыма пройдут праздничные ярмарки, концерты на открытых и закрытых площадках, спортивные состязания, конкурсы.

На набережной Ялты пройдёт флешмоб, на котором люди составят композицию «Крым в сердце навсегда». Завершится праздничный день салютом, который будет дан во всех крупных городах Крыма.

Напомним, что решение о проведении референдума в Крыму было принято 12 ноября 1990 года на внеочередной сессии крымского областного Совета народных депутатов. На референдум был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» В референдуме приняли участие 81,3% жителей Крыма. Положительно ответили 93,26% голосовавших.

По результатам референдума Верховный Совет Украинской ССР, в состав которой в момент проведения референдума входил Крым, 12 февраля 1991 года принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики», согласно которому Крым, получив автономию, оставался в составе Украинской ССР. День Автономной Республики Крым стал официальным праздником в декабре 2014 года, после принятия соответствующего закона местным парламентом.