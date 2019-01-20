Медведев поздравил БДТ имени Товстоногова с вековым юбилеем

Москва, , 04:34 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Большой драматический театр имени Товстоногова с вековым юбилеем, сообщает 20 января РИА Новости.

По мнению главы правительства, культурное учреждение органично сочетает постановку классических произведений с современный драматургией.

«Вот уже 100 лет постановки легендарного БДТ имени Товстоногова пользуются популярностью во всем мире. Хочу поздравить великолепный театральный коллектив и миллионы поклонников его творчества», — подчеркнул Медведев.

Напомним, Большой драматический театр имени Товстоногова является одним из известнейших театров России. Его культурную традицию закладывали такие выдающиеся русские писатели, поэты и актеры, как Максим Горький, Александр Блок, Иннокентий Смоктуновский, Кирилл Лавров и другие.

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