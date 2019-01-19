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В Перми прочтут цикл лекций «Арт-пара» о художниках и художницах

Культура

Проект стартует 26 января в Центральном выставочном зале

Пермь, 19 января 2019, 14:39 — REGNUM  В Центральном выставочном зале Перми пройдет цикл лекций искусствоведа Анны Суворовой, сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

Встречи будут посвящены личной жизни известных творческих пар, их истории помогут глубже проникнуть в их творчество.

«История искусства — это не только история создания великих произведений, но и личная жизнь художников. Приватные отношения самых разных форм — обыденные и мифические, страстные и платонические, мимолетные и длящиеся всю жизнь — объединяли творческих личностей», — отмечают организаторы проекта.

Цикл лекция разделен на шесть частей и будет проходить каждую неделю. Среди объектов для исследования выбраны такие пары художников как Диего Ривера и Фрида Кало, Густав Климт и Эмилия Флёге, Камилла Клодель и Огюст Роден, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Василий Кандинский и Габриель Мюнтер.

Цикл лекций ведет кандидат искусствоведения Анна Суворова — историк искусства, руководитель магистерской программы «Искусства и гуманитарные науки» Пермского государственного национального исследовательского университета. Автор более 80 научных работ, посвященных искусству ХХ — начала XXI века.

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Культурная жизнь Пермского края
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