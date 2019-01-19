Санкт-Петербург, 19 января 2019, 13:10 — REGNUM 19 января в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт-перфоманс «Арфа. Лето». В разгар зимы известный арфист и композитор Александр Болдачев решил порадовать петербургскую публику ярким представлением с музыкой, хореографией, вокалом и даже живописью. В музыкальной части будет исполнены произведения Дебюсси, Вивальди, Стравинского, Рахманинова и многих других. В концерте также примут участие саксофонистка Вероника Кожухарова, певицы Ана Викулина и Елизавета Бокова. В художественной части — выставка цветочных натюрмортов художника Алекса Долля.
В Петербурге состоится концерт арфиста Александра Болдачева «Арфа. Лето»
Будет исполнены произведения Дебюсси, Вивальди, Стравинского, Рахманинова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.