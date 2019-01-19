В Перми представят книгу, посвященную старейшему региональному фестивалю

Пермь, , 13:22 — REGNUM В Пермской краевой библиотеке имени Горького пройдет общественное представление книги, посвященной старейшему театральному фестивалю региона «Пермская театральная весна», сообщает 19 января ИА Красная весна.

Книга, получившая название «Перекличка театральных эпох» вышла из-под пера известных пермских театроведов: Галины Куличкиной и Софьи Ляпустиной. Презентация состоится 22 января в 15:00 по местном времени.

В работе можно будет прочесть рецензии на известные театральные премьеры, состоявшиеся совсем недавно, также ознакомиться со статьями, посвященными известным пермским режиссерам.

Напомним, театральный фестиваль «Пермская театральная весна» был организован в 1948 году, с тех пор он проходит ежегодно. Данное культурное явление является событием не только краевого, но и федерального значения.

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