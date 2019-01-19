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В Москве открылась выставка фотомаринистов «Аристократы морей»

Культура

Большинство фотографий посвящено парусникам

В Москве открылась выставка фотомаринистов «Аристократы морей»
dimitrisvetsikas1969
Море

Москва, 19 января 2019, 11:36 — REGNUM  До 17 февраля в Центральном Доме художника в Москве будет проходить пройдет выставка художественной маринистики «Аристократы морей». На ней представлены работы известных фотохудожников Юрия Масляева, Александра Алякринского и Александра Кильмета, «рассказывающие» о романтике моря, парусном флоте, дальних странствиях. Авторы — члены Морского фотографического собрания, действительные члены Русского географического общества, послы Leica Camera в России. Юрий Масляев — основатель и руководитель Морского фотографического собрания, профессиональный моряк (Черноморский флот) и профессиональный фотограф (Фотохроника ТАСС). Он совершил три кругосветных путешествия на парусниках «Крузенштерн» и «Паллада».

За 2 года Морское фотографическое собрание организовало и провело 24 фотовыставки, которые посетили свыше 300 тыс. человек. Выставки экспонировались в Центральном Доме художника, Галерее классической фотографии, Финансовом университете в выставочных залах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока, Барселоны и Таррагоны (Испания). Члены собрания приняли участие в престижных морских мероприятиях в мире больших парусников и яхтинга.

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Культурная хроника
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