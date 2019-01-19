В Москве состоится премьера спектакля «Тишина» об Эдит Пиаф

Москва, , 11:06 — REGNUM 19 и 20 января в новом пространстве Союза театральных деятелей — «Боярские палаты» — состоится премьера спектакля «Тишина», посвященного жизни блистательной французской певицы Эдит Пиаф. Постановку осуществил лауреат премии «Золотая маска», главный режиссер театра Центрального театра кукол им. С.В. Образцова Борис Константинов. Это перфоманс с актерами и куклами, танцами и пантомимой, песнями и «тишиной», которой так в своей жизни боялась Эдит Пиаф. Реперными точками представления станут пять историй о взаимоотношениях с пятью мужчинами, которые оказали влияние на ее судьбу.

«Боярские палаты СТД РФ» — это новое пространство для творчества, которое располагается в здании Союза театральных деятелей России в центре Москвы. Это современный лофт, где творят молодые и маститые режиссеры, художники, дизайнеры, композиторы. Здесь проводятся встречи с ведущими деятелями российского и зарубежного театра, мастер-классы по режиссуре, презентации театральных событий, выставки художников и дизайнеров, концерты.