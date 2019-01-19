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Архив музыкальной группы «Гражданская оборона» выставлен на торги

Культура

Аукцион пройдёт 24 января

Москва, 19 января 2019, 10:52 — REGNUM  Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги архивы членов группы «Гражданская оборона». Об этом сегодня, 18 января, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Речь идёт о продаже редких фотографий, документов, писем и рукописей членов российской музыкальной группы «Гражданская оборона». Торги состоятся 24 января.

В аукционном доме подчеркнули, что данный архив является одним из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании.

Представители «Литфонда» уверены, что архив 1980—2000-х годов представляет собой коллекционную ценность. Стартовая цена лота — 350 тыс. рублей.

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