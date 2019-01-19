Архив музыкальной группы «Гражданская оборона» выставлен на торги

Москва, , 10:52 — REGNUM Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги архивы членов группы «Гражданская оборона». Об этом сегодня, 18 января, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Речь идёт о продаже редких фотографий, документов, писем и рукописей членов российской музыкальной группы «Гражданская оборона». Торги состоятся 24 января.

В аукционном доме подчеркнули, что данный архив является одним из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании.

Представители «Литфонда» уверены, что архив 1980—2000-х годов представляет собой коллекционную ценность. Стартовая цена лота — 350 тыс. рублей.