В Москве пройдет концерт оркестра Игоря Бутмана «Посвящение великим

Москва, , 10:49 — REGNUM 19 января в зале имени С.В. Рахманинова Московской филармонии Московский джазовый оркестр и его основатель и бессменный руководитель Игорь Бутман представляют очередной концерт из цикла «Посвящение великим». Серией выступлений коллектив отмечает 20-летний юбилей своего основания.

19 января концерт посвящен юбилеям двух выдающихся джазовых музыкантов — 110-летию Бенни Гудмена и 120-летию Дюка Эллингтона. В программе вечера сочинения этих блестящих композиторов, аранжировщиков, исполнителей, создателей прославленных коллективов и основателей своих стилей и направлений в музыке.

Московский джазовый оркестр (с 2012 года) организован известным саксофонистом Игорем Бутманом 20 лет назад. За эти стал одним из ведущих коллективов мира и признанным участником, а в России и организатором, крупнейших джазовых фестивалей. Только что, в январе 2019 года, в США с успехом прошли большие гастроли бигбэнда Бутмана. Оркестр выступал с такими звездами джаза как Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Кёрт Эллинг, Патти Остин и многие другие.