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В Тюмени откроется выставка картин «Мечты о море»

Культура

Экспозиция начнет работу 27 февраля. Вход свободный

В Тюмени откроется выставка картин «Мечты о море»
Marty-arts
Море

Тюмень, 19 января 2019, 10:27 — REGNUM  В молодежном театральном центре «Космос» города Тюмени откроется выставка картин, посвященных морской тематике, сообщает 19 января портал Moi-Portal.ru.

Свои работы на суд зрителей представит творческая группа Romantic Art. Экспозиция носит название «Мечты о море». На открытии мероприятия можно будет услышать живую музыку, принять участие в конкурсах.

«Хочется напомнить, что «Космос» — это не только театральная площадка, но также место, где можно размещать произведения искусства. Выставка «Мечты о море» идеально подходит для начала 2019 года», — подчеркнула глава театрального центра Марина Деликатная.

На открытии мероприятия можно будет услышать живую музыку, принять участие в конкурсах. Экспозиция откроется 27 февраля. Вход на нее для всех желающих будет бесплатным.

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