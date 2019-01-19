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Пермский губернский оркестр представит жителям города новую программу

Культура

Премьера состоится 23 января в СК имени Сухарева. Вход свободный

Пермский губернский оркестр представит жителям города новую программу
Иллюстрация: Кадр из видео «Выступление Пермского губернского оркестра». youtube.com
Пермский губернский оркестр

Пермь, 19 января 2019, 10:08 — REGNUM  Пермский губернский оркестр представит для жителей города новую программу, сообщает 19 января «Московский комсомолец».

Концерт получил название «Классика. Пермский период». Пермяки смогут ознакомиться с ней 23 января на площадке спортивного комплекса имени Сухарева, вход на мероприятие свободный.

Новая программа приурочена к предстоящему фестивалю военных и духовых оркестров Musikparade, в котором коллектив из Перми также примет участие. В течение февраля 2019 году оркестр даст 17 концертов в 12 городах Германии.

Напомним, художественному руководителю Пермского губернского оркестра Евгению Тверитинову в 2018 году было присуждено звание «Почетный гражданин Пермского края», вместе с ним на эту награду номинировался также худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, однако власти региона сделали выбор в пользу Тверитинова.

Читайте ранее в этом сюжете: Почётный «не житель»: о том, как в Перми решили увековечить Курентзиса

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Общественная жизнь Пермского края
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