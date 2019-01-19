Столицей мировой архитектуры в 2020 году стал бразильский город

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 09:26 — REGNUM Столицей мировой архитектуры в 2020 году объявлен бразильский город Рио-де-Жанейро, завили в ЮНЕСКО. Информация об этом размещена на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, эту новость объявили помощник Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне Р, Томас Вонье, президент Международного союза архитекторов (МСА), и Верена Вичентини Андритта, муниципальный секретарь города Рио по урбанизму.

Торжественная церемония объявления победителей прошла в Париже. Соперниками Рио-де-Жанейро были Париж и Мельбурн.

Отмечается, что Рио-де-Жанейро станет первым городом, обладающим подобнм титулом. Данная инициатива призвана подчеркнуть стремление ЮНЕСКО и МСА сохранить архитектурное наследие в современных условиях городской среды.

Всемирная столица архитектуры станет международной площадкой для обсуждения общемировых актуальных проблем в сфере культуры, связанных с культурным наследием, городским планированием и архитектурой.

В Рио-де-Жанейро запланирован ряд мероприятий в рамках конгресса на тему: «Все миры. Только один мир», который будет проходить с 19 по 26 июля 2020 года. Здесь будетактивно продвигаться Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая была согласована на международном уровне. Тема Повестки: «Сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными, устойчивыми и устойчивыми».

Также планируется, что ЮНЕСКО, МСА и администрация Рио-де-Жанейро будет организовывать мероприятия по продвижению проектов, разработанных при участии архитекторов, градостроителей, политиков и специалистов, работающих в различных сферах, включая художников и поэтов. Работа будет организована в открытом пространстве диалога и ииноваций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании проекта здания музея в Будапеште лучшим архитектурным проектом года.

Читайте ранее в этом сюжете: Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года