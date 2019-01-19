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Константин Меладзе сравнил группу «ВИА Гра» с театром

Культура

Потому что состав коллектива постоянно меняется

Константин Меладзе сравнил группу «ВИА Гра» с театром
Кузнецов Михаил
Группа «ВИА Гра»

Москва, 19 января 2019, 06:05 — REGNUM  Известный музыкальный продюсер Константин Меладзе назвал свой самый успешный проект — группу «ВИА Гра» — театром, сообщает 19 января портал Дни.ru.

Как отметил Меладзе, за 18 лет истории музыкального коллектива в группе сменилось 20 участниц, которые пели сами о себе.

«ВИА Гра» — это женский театр, в котором женщины сами поют о себе и о том, что их волнует», — подчеркнул Меладзе.

Причиной постоянной смены состава продюсер назвал творческий рост артисток, которые осознают, что готовы к сольной карьере и покидают коллектив.

«Это реально можно сравнить с театром. Меняется труппа, люди вырастают и уходят», — добавил Меладзе.

Напомним, известная поп-группа «ВИА Гра» зачастую ассоциируется у поклонников с именами трех исполнительниц как Вера Брежнева, Анна Седакова и Надежда Грановская. Однако имя группы принадлежит тому, кто ее создал, а не тому, кто завоевал любовь поклонников.

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