Российский исполнитель номинирован на премию «Грэмми»

Иллюстрация: Кадр из видео «Группа ViVA — Кто ты?». youtube.com

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Солист российской музыкальной группы «ViVA» Михаил Давыдов номинирован на престижную премию «Грэмми», сообщает 18 января портал 7days.ru.

Музыкант номинирован в категории «Лучшее хоровое исполнение», его отметили за участие в записи альбома духовной музыки «Научи мя оправданием твоим», вышедшем летом 2016 года.

Артист и его поклонники были приятно удивлены подобной номинацией, так как организаторы «Грэмми» редко выделяют российских исполнителей.

«Михаила можно смело причислить к лучшим баритонам страны, его голос можно услышать на сценах лучших театров Мира. Он исполнял сольные партии в Австрии, Испании, Китая и Канаде», — отметил продюссер группы «ViVA» Алекандр Балыков.

Напомним, премия «Грэмми» была учреждена в 1958 году Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Вручение наград происходит ежегодно в 78 категориях.

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