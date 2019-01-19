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На экраны вышел трейлер нового фильма по роману Стивена Кинга

Культура

В российский прокат новая версия «Кладбища домашних животных» выйдет в апреле 2019 года

На экраны вышел трейлер нового фильма по роману Стивена Кинга
Цитата из к/ф «Кладбище домашних животных». реж Кевин Колш, Деннис Уидмайер. 2019. США
Кот

Вашингтон, 19 января 2019, 05:40 — REGNUM  Вышел первый ролик новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», сообщает 18 января портал Film.ru.

Премьера картины для российского зрителя запланирована на 18 апреля 2019 года. В главной роли снимается актер Джейсон Кларк, известный поклонникам по работе в таких фильмах как «Эверест» и «Терминатор: Генезис».

Напомним, прежде этот роман уже выдерживал экранизацию. Это произошло в 1989 году, после чего были сняты еще две картины. Популярность фильма стала причиной желания вновь снять фильм по данному сюжету.

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