Звезда «Игры престолов» пожаловалась на запрет мыть голову

Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Звезда популярного сериала «Игра престолов» Софи Тернер пожаловалась на то, что во время съемок ей не позволяли мыть голову, сообщает 19 января издание InStyle.

Исполнительница роли Саны Старк также отметила, что мыть голову ей позволяли лишь в первых сезонах сериала. Теперь актриса вынуждена ходить по съемочной площадке в парике.

«К пятому сезону меня начали просить не мыть голову, это было по-настоящему ужасно», — отметила Тернер, добавив, что жила в таком состоянии несколько лет, однако сейчас запрет был снят.

Напомним, популярный сериал «Игра престолов» основан на серии книг Джорджа Майкла. Проект длится уже несколько лет. 14 апреля 2019 года на экраны выходит последний восьмой сезон.

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