Мединский, Калягин, Кожемяко открыли Театральный марафон в Приморье

Владивосток, , 04:18 — REGNUM Театральный марафон открылся балетом «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра, передает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

Открытие мероприятия состоялось вечером 18 января. На торжество во Владивосток приехали высокопоставленные деятели культуры, в том числе министр Владимир Мединский, актер и режиссер Александр Калягин, директор театра имени Е.Б.Вахтангова Кирилл Крок.

Кроме того, на церемонии открытия Театрального марафона присутствовали председатель оргкомитета Года театра Ольга Голодец и приморский губернатор Олег Кожемяко.

Спектаклю предшествовало шествие гостей мероприятия по красной ковровой дорожке, знакомство с размещенной в холле экспозицией в честь Года театра, в том числе с выставками «Театры Дальнего Востока» и «Русский театр. Истоки и Рождение».

После этого гости посмотрели небольшое представление артистов театра «Олонхо», и уже затем торжество продолжилось в большом зале Приморской сцены Мариинского театра. Открывая фестиваль, Голодец вручила губернатору Приморского края Символ марафона. Кожемяко заявил:

«Я надеюсь, что большое количество людей сможет прикоснуться к прекрасному, а Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока».

Напомним, Театральный Марафон открывает Год театра — 2019 год. Все регионы страны до конца года будут участвовать в этом масштабном проекте. Символ года театра будет переходить от театра к театру — от региона к региону.

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