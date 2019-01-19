Жителей Брянска пригласили на выставку «Народные сказки руками мастеров»

Брянск, , 00:42 — REGNUM Выставка «Народные сказки руками мастеров» начала свою работу в Брянске, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Жителей и гостей города приглашают полюбоваться на работу народных мастеров Брянской области и мастеров — победителей областного конкурса «Новогодняя чудо-игрушка».

«Зритель окажется в атмосфере детства, праздника и новогоднего чуда, которого никогда не бывает много, — сообщили в пресс-службе. — Почти все работы будут представлены широкому зрителю впервые: мастера создавали их, руководствуясь темой народных и любимых всеми поколениями сказок».

Организаторы выставки отметили, что посетители смогут увидеть «знакомые образы в необычном исполнении». Мастера декоративно-прикладного искусства приготовили работы из стекла, керамики, бересты. Также можно увидеть народные и авторские куклы, вышивку, лоскутное шитье, лозоплетение, роспись.

«Впервые, наравне с уже признанными мастерами, будут представлены детские работы, победившие в областном конкурсе «Новогодняя чудо-игрушка», — добавили организаторы.

Выставка начала работать 18 января в Городском выставочном зале (Бульвар Гагарина, дом 19) и продлится до 13 февраля 2019 г.

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