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Арабский транзит от Дон Кихота до Лолиты Набокова: о поэзии из Луганска

Культура

Фарис Нофал. «И места хватит всем…». Современная арабская поэзия и мировая литература. М.: Издательский дом ЯСК, 2018

Арабский транзит от Дон Кихота до Лолиты Набокова: о поэзии из Луганска

Андрей Мартынов, 18 января 2019, 19:47 — REGNUM  

Эпиграфом к своей книге литературовед Фарис Нофал (Луганский национальный университет имени Даля) избрал слова современного палестинского поэта Махмуда Дарвиша: «Восток — не совсем Восток, / а Запад — не совсем уж и Запад».

И действительно, анализ европейских и американских архетипов и кодов в дискурсе арабской культуры показывает относительность любых демаркаций. Исследователь пишет, как образы Дон Кихота, Данте, Ницше, экзистенциалистов повлияли на «мифологему арабской поэзии». Есть среди этих архетипов и «русский след».

В первую очередь это набоковская «Лолита», которую перевели на арабский в 1959 г., то есть спустя четыре года после появления первого издания. На сегодняшний день существует шесть альтернативных переводов знаменитой книги. За ней, в числе прочих, последовали издания «Пнина» (1960), «Смеха в темноте» (1998), «Защиты Лужина» (1999), «Соглядатая» (2002). Но, как подчеркивает Нофал, «именно «Лолита» и поныне остается наиболее продаваемым и читаемым в арабском мире набоковским произведением, расходившимся и расходящимся тысячными тиражами». Одновременно возникает «реинтерпретация образа Лолиты» в культуре. Так, в романе Васини ал-Араджи «Пальцы Лолиты» (2012) имя заглавной героини Набокова дается двадцатипятилетней алжирской девушки-модели Навве. Ее знакомство с шестидесятилетним писателем Султаном Хамидом Сувайрати оборачивается смертью обоих. Роман, по мнению ученого, сближает с прозой Набокова диалогичность и определенная стилистическая близость. Правда, оговаривается Нофал, писатель отчасти пародирует стиль «Лолиты», отчасти искажает, «смещая акцент с психологии «мужеско-женской» «диады» на специфическую метафизическую «родовую» проблематику».

Повлияла Лолита и на поэтов (Низар Каббани, Мухаммад ал-Анназ), что позволило автору книги говорить о появлении «арабо-мусульманского Набокова».

Впрочем, влияние русской культуры не ограничивается автором «Дара».

«О фатальной, но необратимой бесчувственности общества» в духе «Легенды о Великом Инквизиторе» Федора Достоевского писал египетский поэт Салах Джахин. А его соотечественник Наджиб Сурур, обучавшийся театральной режиссуре в Москве, испытал влияние Иосифа Бродского. «Святые на дорогах» Сурура подобны «Пилигримам» Нобелевского лауреата, их путь «будет продолжаться до бесконечности, невзирая на смерть».

Менее популярен Николай Бердяев, который присутствует (наряду с Сартром) в картине мира Аббаса ал-Аккада и Абдуррахмана Бадави. Впрочем, они «предпочитают обходить вниманием громоздкую концепцию Мартина Хайдеггера». Так что и здесь всё относительно, и автор «Философии свободы», таким образом, обгоняет автора «Разговора на проселочной дороге». Впрочем, на Востоке всё относительно. Или это уже не совсем Восток, как пишет Дарвиш.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».

regnum author Андрей Мартынов
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