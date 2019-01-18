Владимир Толстой: закон о культуре может быть принят в конце 2019 года

Владивосток, , 19:03 — REGNUM Закон о культуре может быть принят уже в конце 2019 года, заявил журналистам во Владивостоке советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, приехавший на открытие Театрального марафона. Долгожданный документ будет представлен на парламентские слушания уже 19 марта. Правда, до сих пор многие его положения неизвестны широкой общественности. Над законопроектом с марта 2018 года, когда была создана рабочая группа, трудились представители министерств и ведомств, аппарата президента, руководители учреждений культуры, известные писатели, режиссеры, артисты. Группу возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно.