Мультфильм «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннеса

Москва, , 17:17 — REGNUM Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» вошёл в Книгу рекордов Гиннеса. Серия «Маша плюс каша» стала обладателем рекорда в категории «самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube».

В пресс-службе компании «Анимаккорд» РИА Новости подтвердили, что этот эпизод собрал более трёх с половиной миллиардов просмотров на YouTube. Также этот ролик входит в пятёрку самых просматриваемых видео на сайте.

В этой серии Маша пытается сварить кашу в отсутствие своего друга Медведя. Процесс готовки выходит из-под контроля, и девочка получает так много еды, что начинает насильно кормить ею лесных обитателей. Режиссёр мультсериала Наталья Мальгина считает, что популярность этого эпизода связана с тем, что родители включают его, когда кормят своих детей.

Другие серии «Маши и Медведя» также обрели популярность. Эпизоды «Приятного аппетита!» и «Большая стирка» набрали более одного миллиарда просмотров на YouTube. Сейчас на официальном канале сериала почти 19 млн подписчиков и более 17 млрд просмотров, а на странице мультфильма в Facebook более пяти миллионов подписчиков. Пресс-служба компании «Анимаккорд» сообщает, что через неделю состоится премьера нового эпизода «Вся жизнь — театр».

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