Жителей Кремоны попросили сохранять тишину ради скрипки Страдивари

Кремона, Италия, , 15:46 — REGNUM В итальянском городе Кремона запустили проект цифровой записи уникальных инструментов 17-го и 18-го веков, созданных Антонио Страдивари. Для этого всех жителей города попросили на время записи сохранять тишину, передает The New York Nimes.

В базу данных Stradivarius Sound Bank войдут все возможные тона, изданные инструментами Страдивари. Для записи использовали 32 сверхчувствительных микрофона, которые, помимо звуков инструментов, улавливают и посторонние звуки. Как отметили организаторы, улицы вокруг зала для записи вымощены булыжником, из-за чего звук автомобиля или стук каблуков отражаются в микрофонах и портят всю запись.

Чтобы реализовать проект, мэр Кремоны и по совместительству глава фонда Страдивари Джанлука Галимберти провел пресс-конференцию, на которой распорядился перекрыть улицы вокруг зала и попросил всех жителей сохранять тишину.

Первым делом звукорежиссеры стали записывать скрипку Страдивари, однако уже после первых нот оборудование показало, что запись испортил какой-то громкий звук. Прослушав запись, специалисты выяснили, что микрофоны уловили звук упавшего на пол стекла. Оказалось, что в другой части музея бариста в кафе протирала стакан и случайно разбила его. Запись пришлось начинать заново.

Кремона — родина множества музыкальных инструментов и их создателей, в том числе Антонио Страдивари. Он создал одни из лучших скрипок и виолончелей в мире, которые сейчас хранятся в музее города. Инструменты регулярно реставрируют, однако в будущем на них уже нельзя будет играть. Именно по этой причине в Кремоне решили запустить проект, который позволит следующим поколениям услышать звучание уникальных инструментов.

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