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В Атырауской области Казахстана открыли памятник трем казахским биям

Культура

Проект памятника был реализован в рамках статьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Атырау, Казахстан, 18 января 2019, 13:27 — REGNUM  Перед центральным входом в здание суда Атырауской области Казахстана установили памятник трем казахским биям: Толе би, Казыбек би и Айтеке би, сообщает 18 января агентство «Казинформ».

В церемонии открытия памятника принял участие первый заместитель акима (главы) Атырауской области Казахстана Серик Шапкенов. Он отметил, что проект памятника был реализован в рамках статьи президента республики Нурсултана Назарбаева о духовном возрождении казахов.

Шапкенов добавил, что памятник является символом мудрости, справедливости и чести казахского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года на центральной площади поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области Казахстана открыли памятник полководцу Абылай-хану.

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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